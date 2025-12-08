"Não podemos resolver as coisas em outubro", diz Mano sobre planejamento do Grêmio para 2026

Mano Menezes em entrevista coletiva após a vitória do Grêmio sobre o Sport na Ilha do Retiro. Filipe Duarte / Agencia RBS

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Sport em Recife, o técnico Mano Menezes fez uma avaliação mais completa do trabalho à frente do clube, iniciado em abril.

Com a 9ª posição e a primeira página da tabela assegurada, o treinador apontou a chegada de reforços como a "virada de chave" na temporada.

Mas também fez um alerta. Mesmo sem garantir a permanência para a temporada de 2026, Mano apontou sobre a necessidade de começar o planejamento cada vez mais cedo, especialmente a partir do ano que vem, quando o Brasileirão inicia em janeiro.

— O que se tira de lição é que as coisas não podem ser resolvidas em outubro. Ano que vem muito menos, porque o campeonato começa em janeiro. Exige um planejamento melhor. É isso que a gente leva de avaliação — pontuou

Ele também lamentou as lesões de jogadores importantes que chegaram nesse período, como Balbuena e Willian. Porém, elogiou o "embrião" do time para a próxima temporada:

— Começa a se montar uma equipe para o ano que vem. Falo isso olhado para o que fizemos, como um alicerce para o próximo ano.

Ao citar o exemplo do próprio Sport, rebaixado com quatro técnicos ao longo do ano, seguiu falando sobre planejamento:

— Não se constrói identidade do dia pra noite. Não estou defendendo em causa própria, estou falando em nome do que eu acredito para o futebol brasileiro — pontuou.

Na próxima semana, devem ocorrer reuniões para a definição da permanência ou não do técnico Mano Menezes. No fim de janeiro, recomeça a Série A do Brasileirão para o Tricolor. Na próxima semana, reuniões devem definir o futuro do comandante.