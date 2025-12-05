Nacional procura nova direção do Grêmio para contratar atacante

Cristian Olivera tem interesse em atuar no Nacional, do Uruguai Renan Mattos / Agencia RBS

A nova direção do Grêmio já foi procurada pelo Nacional, do Uruguai, para negociar Cristian Olivera. Aos 23 anos, o atacante já manifestou a pessoas próximas o interesse em deixar o clube gaúcho.

A reportagem de Zero Hora apurou que, nos últimos dias, o Nacional enviou uma carta de intenções aos novos dirigentes gremistas para abrir conversas pelo jogador.

No início da semana, o vice-presidente do Nacional, Flavio Perchman, reafirmou a vontade do atleta em defender o clube uruguaio.

Na próxima semana, a partir da posse de Odorico Roman, o assunto deve ser destravado. Kike está afastado dos gramados por uma entorse no tornozelo esquerdo e entra em férias a partir desta sexta-feira (5), de forma antecipada.

— Cristian Olivera é um jogador de seleção, jogador internacional que agora está no Grêmio. Kike morre de vontade de vir para o clube e nós queremos que ele venha. Pelo menos, para brigar pelo título, é um começo. Vamos negociar pelo Kike, sim — declarou o dirigente uruguaio em entrevista à Rádio Sport 890, de Montevidéu.

Comprado pelo Tricolor no início do ano por 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), o atleta tem contrato com o Tricolor até o fim de 2027.