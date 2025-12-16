Nacional desiste da contratação de atacante do Grêmio

Atacante tem contrato com o Tricolor até 2027. Jeff Botega / Agencia RBS

O Nacional se retirou do negócio por Cristian Olivera. A recusa do Grêmio em emprestá-lo, aliada à repercussão do caso em que o atacante foi chamado para depor no Ministério Público de Montevidéu por suposto envolvimento com um traficante, fizeram o clube uruguaio desistir da contratação.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a oferta dos uruguaios foi de 150 mil dólares (aproximadamente R$ 815 mil) por empréstimo de um ano, com opção de compra fixada em 2,5 milhões de dólares (R$ 13,6 milhões).

De acordo com Martin Avenatti, empresário que atuava como intermediário na negociação, a diretoria gremista sinalizou de forma positiva em um primeiro momento, mas não enviou a documentação necessária para concluir a transferência.

— A gente acredita que, a partir do momento em que saiu na imprensa que o Cristian estaria saindo, outros clubes sondaram o Grêmio. Então, a gente acredita que hoje o Grêmio está aguardando para ver se existe uma negociação melhor para o Cristian. Estamos esperando para ver se conseguimos avançar novamente —comentou ele em entrevista exclusiva para Zero Hora.

Interesse do Bahia

A retirada do Nacional-URU, abre caminho para o Bahia, que teria acenado com a possibilidade de investir 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões) no jogador de 23 anos. Contudo, ainda não foi apresentada uma proposta formal.

O posicionamento do Grêmio é reaver, se não na totalidade, parte do valor investido na contratação do atleta. Em fevereiro, o Tricolor comprou 60% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de dólares.

De férias em Montevidéu, Kike devolveu a casa em que morava em um condomínio fechado em Eldorado do Sul, na expectativa de se transferir em definitivo para o Uruguai. Porém, sem um acordo pela saída, e com contrato em vigor até dezembro de 2027, o atacante terá de se reapresentar em Porto Alegre no dia 2 de janeiro.