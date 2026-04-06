Morre Juarez Tanque, atacante do Grêmio pentacampeão gaúcho na década de 1950

Juarez era conhecido como Tanque e Leão do Olímpico. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Correção: entre 9h35min e 10h48min desta segunda-feira o título desta reportagem informou que Juarez Tanque havia sido heptacampeão gaúcho. Na verdade, o ex-atacante consquistou o campeonato cinco vezes. A matéria está corrigida.

Morreu nesta segunda-feira (6), aos 97 anos anos, o ex-atacante do Grêmio Juarez Teixeira, também conhecido como Juarez Tanque e Leão do Olímpico.

Juarez foi pentacampeão gaúcho pelo Tricolor entre 1956 e 1960. Marcou época no clube por sua força e luta em campo, motivos pelos quais ganhou dos torcedores os apelidos de Tanque e Leão.

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Em entrevista concedida ao Diário Gaúcho, em 2012, Juarez explicou sua forma de jogar:

— Não tinha grande técnica, mas o suficiente para ser titular em qualquer clube do mundo. E era com esse espírito que jogava.

Trajetória

Nascido em Blumenau/SC — mas registrado em Itajaí —, começou no Palmeiras Esporte Clube de Blumenau. Depois atuou Jabaquara de Santos, Ferroviário de Curitiba, Joinville e Caxias até chegar ao Grêmio em 1955. Saiu do clube em 1962 para jogar no Newell´s Old Boys, da Argentina. Seu último clube foi o Grêmio Bagé.

Também atuou pela Seleção Brasileira, sendo campeão Pan-Americano em 1956.

Depois de pendurar as chuteiras, ainda cursou Ciências Contábeis. Juarez entrou para o conselho deliberativo do Grêmio em 1983.

A causa da morte não foi informada.