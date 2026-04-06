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Morre Juarez Tanque, atacante do Grêmio pentacampeão gaúcho na década de 1950

Ex-atacante marcou história ao conquistar cinco títulos gaúchos pelo Grêmio entre 1956 e 1960

Zero Hora

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