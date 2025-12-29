Meia do Grêmio desperta interesse de clube argentino

Cristaldo é colocado como uma espécie de plano B. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Colocado como negociável pelo Grêmio, Cristaldo pode retornar ao futebol argentino. O Racing tem interesse no meia. Entretanto, o articulador é uma alternativa a negociação com Matko Miljevic, jogador do Huracán.

O clube de Avellaneda trata como prioridade a busca de um “novo enganche”. O nome preferencial é o de Miljevic, de 24 anos, revelado pelo Argentino Juniors. Ele é norte-americano, mas criado na Argentina.

Cristaldo é colocado como uma espécie de plano B. Ele tem 29 anos e entra no último ano de vínculo com o Grêmio. Mesmo com a chegada de Luís Castro, com novas ideias e conceitos, ele tende a ser liberado pelas recentes atuações e recuperar o investimento.

No começo de 2023, o Tricolor o contratou, também do Huracán, por cerca de US$ 4 milhões. A ideia é recuperar parte do dinheiro investido numa revenda.

Cristaldo em três anos de Grêmio tem 160 partidas, com 27 gols e 21 assistências.