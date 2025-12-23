Meia do Atlético‑MG é especulado no Grêmio; veja a posição da direção tricolor

Scarpa tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027. Pedro França / Atlético Mineiro/Divulgação

Ativo no mercado de transferências, o Grêmio prepara investidas pontuais na busca por reforços. O meia-atacante Tetê negocia seu retorno ao clube, mas outras peças também vêm sendo sondadas neste momento. Alguns nomes, no entanto, acabam sendo descartados pela direção.

Um desses casos é o meia Gustavo Scarpa. Apesar de o estafe do jogador ter aberto a possibilidade de uma saída do Atlético Mineiro, o destino do atleta de 31 anos não deve ser, ao menos por ora, a Arena Tricolor em 2026. Os dirigentes garantem que não há negociações em andamento neste momento.

Algumas situações pesam contra uma possível investida em Gustavo Scarpa. A idade, os altos valores pedidos pelo Atlético Mineiro a outros clubes e o fato de o Grêmio já estar avançando na contratação de Tetê acabam afastando o Tricolor de uma negociação.

Com poucos recursos à disposição, a ideia da direção gremista é não errar na hora das contratações. Há cautela na busca por reforços. Além de Tetê, o clube também procura um zagueiro e um lateral-direito no mercado. A contratação de um volante também não está descartada.