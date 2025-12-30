Meia-atacante da base do Grêmio supera polêmica e estará no grupo que começará o Gauchão

Jefinho renovou com o clube até 2027 Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá uma novidade extra além dos cinco jovens do time sub-20 já anunciados como caras novas na reapresentação do elenco com Luís Castro. O treinador português decidiu convocar o meia-atacante Jefinho, de 19 anos, para compor a equipe na largada do Gauchão. Com isso, ele não disputará a Copa São Paulo como estava programado.

A decisão foi tomada nos últimos dias pela nova comissão técnica com a anuência da direção. Jefinho enfrentou problemas físicos com três graves lesões desde 2024 e teve poucos jogos na base.

A programação do clube previa o aproveitamento inicial na principal competição de base do país em janeiro. Porém, as indicações e a breve observação de Luís Castro e auxiliares aprovaram a mudança de planos. Agora, o meia-atacante não vai para São Paulo e foi convocado para se apresentar no CT Luiz Carvalho na próxima sexta-feira (2), no começo dos trabalhos dos profissionais.

Ele é o sexto jovem incorporado na pré-temporada logo no início dos trabalhos dos português. Antes, o clube já tinha chamado o goleiro Menegon, o zagueiro Luís Eduardo, o meia Mec, o volante Tiaguinho e o ponta Roger.

Polêmica superada