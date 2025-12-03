Marcos Rocha lamenta resultado e ano do Grêmio: "Triste pela campanha"

Lateral chegou em meio à temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

Ainda não tinha terminado entre Grêmio e Fluminense vaias eram ouvidas na Arena. Na despedida gremista do seu estádio no ano, o time de Mano Menezes perdeu por 2 a 1 para o time carioca. Resultado e irritação não agradaram os torcedores.

Com a derrota, o tricolor gaúcho viu diminuir as chances de se classificar à Libertadores caso abra uma oitava vaga via Brasileirão. O destino, ao que tudo indica, será a Copa Sul-Americana.

Um dos nomes mais experientes do elenco, o lateral Marcos Rocha expôs o que, na sua visão, precisa ser feito para que o próximo ano seja melhor do que este.

— Tem de programar bem o ano, nossas competições, fazer as contratações certas para que o treinador possa ter opção. Resumindo, a meta foi conquistada, que era se livrar o mais rápido possível da frustração de brigar pelo rebaixamento, mas triste pela campanha.

Sobre as vaias, ele apresentou sua avaliação. Também falou sobre a primeira decisão a ser tomada pela direção de Odorico Roman, que assume a presidência no dia 8.

— Não foi pelo jogo, foi o resumo do ano. Tem de definir um treinador o mais rápido possível.

O meia-atacante Willian lamentou a derrota e espera fechar bem a temporada.

— Era jogo importante vencer. Pegamos um time que joga junto há um bom tempo. Agora é o último jogo contra Sport, com objetivo claro de vencer o jogo.

O Grêmio enfrenta o lanterna Sport, no domingo (7), pela última rodada do Brasileirão.