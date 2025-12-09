Mano Menezes publica mensagem se despedindo do Grêmio: "Que dias melhores possam vir para todos"

Treinador comandava o time gremista desde abril. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes de ter a saída oficializada pelo Grêmio, o técnico Mano Menezes publicou uma mensagem nas redes sociais na manhã desta terça-feira (9) se despedindo do clube.

"A bola é redonda e certamente vai continuar girando para todos nós. Espero, de coração, que dias melhores possam vir para todos. Seguimos em frente... Trabalhando sério, cumprindo com os nossos compromissos até o fim e de cabeça erguida — sempre.", escreveu o treinador.

No texto, Mano agradece ao presidente Alberto Guerra e à diretoria que deixou o clube na noite da última segunda (8) e recorda o período em que assumiu o time, em abril deste ano.

Na cerimônia de posse, o presidente eleito Odorico Roman revelou que teria uma reunião com o profissional, onde seria definida a permanência ou saída do clube. O nome mais cotado para assumir o comando da equipe em 2026 é o do português Luis Castro.