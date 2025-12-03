Mano Menezes fala sobre permanência no Grêmio: "Se entenderem que devem conversar comigo, eles podem"

Mano Menezes durante a partida contra o Fluminense, Renan Mattos / Agencia RBS

Se a partida contra o Fluminense for a última de Mano Menezes à frente do Grêmio na Arena, seu último ato foi com vaias. Após a derrota por 2 a 1 para os cariocas, na terça-feira (3), o torcedor protestou ao final da partida.

Pode ter sido o último jogo, pode não ter sido. O futuro de Mano no clube está indefinido. A partir de segunda-feira (8), a nova gestão assumirá as decisões. Ainda não está claro se o treinador seguirá no cargo.

Mano deixou aberta a possibilidade de conversar sobre o futuro com os dirigentes antes da partida contra o Sport, no domingo (7). Porém, afirmou que a iniciativa anão depende dele.

— Isso não vai partir do treinador, vai partir da direção. Se entenderem que devem conversar comigo antes do último jogo, eles podem. Se entenderem que não querem conversar, vão seguir a vida que o clube achar melhor. Trabalhar para o último jogo da temporada, entregar o melhor que podemos entregar até a última rodada.

Questionado se gostaria de seguir no cargo, Mano apresentou elementos para defender a sua permanência no ano que vem.

— Sempre bom para os trabalhos terem continuidade. É bom para ambos. O que passamos na primeira parte do trabalho é revelador e tem um valor grande para você evoluir.

Sobre a derrota, Mano lamentou o resultado da equipe. Na sua visão, o ponto-chave foi a afobação da equipe nos minutos iniciais. Também falou das falhas defensivas que resultaram nos gols do Fluminense.

— Um pouco frustrado com o resultado do jogo. Apresentamos uma ansiedade um pouco demasiada. Forçamos demais as jogadas. Não se ganha do pessoal de cima da tabela apressando demais como tentamos fazer nos primeiros minutos. Nos custou caro. Ao meu ver, tomamos dois gols com uma certa facilidade, que não pode acontecer com time que quer ambicionar mais. É um retrato da nossa temporada. Precisamos ser mais maduros em jogos grandes.

O Grêmio enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo, na última rodada do Brasileirão.

