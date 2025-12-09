Mano Menezes deve ficar no Grêmio em 2026? Veja o resultado da enquete

Mano Menezes ainda não sabe se permanecerá no Grêmio em 2026. Rafael Vieira / Divulgação Grêmio

Mano Menezes será o técnico do Grêmio em 2026? Muitos gremistas desejam saber a resposta desta pergunta, que deverá ser respondida em breve pela nova gestão de Odorico Roman, que tomou posse na segunda-feira (8).

Zero Hora perguntou aos leitores qual a opinião deles sobre a permanência de Mano. Foram 3.143 votos até as 9h05min desta terça-feira (9) e o resultado foi bastante equilibrado. Ainda assim, a maioria dos torcedores (53.9%) votou contra a permanência do comandante em 2026.

Veja o resultado da enquete:

