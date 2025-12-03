Mano Menezes dá sinais de que quer seguir no Grêmio: "A construção de uma equipe vencedora demora uns três anos"

Nova direção ainda não conversou com Mano Menezes. Renan Mattos / Agencia RBS

A menos de uma semana para o fim da temporada do Grêmio, Mano Menezes ainda não sabe o seu futuro profissional. O treinador ainda não conversou com a futura direção gremista — ele acredita que tem de ser procurado e que não é dele de onde a iniciativa deve partir.

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, ele não falou explicitamente o desejo de seguir no clube. Mas deixou sua vontade nas entrelinhas. Mano falou sobre a importância da continuidade de trabalho para competir com os maiores orçamentos do país.

— Eu penso que a construção de uma equipe vencedora no Brasil demora uns três anos. Ou você acha que nós vamos conseguir competir? O Flamengo, o Palmeiras, que estão aí fazendo um trabalho de cinco anos no caso do Palmeiras. No caso do Flamengo, que tem uma folha salarial de R$ 50 milhões. Como é que nós vamos competir com esses aí? Com organização, com um pouco de paciência para construir o time. Não destruindo uma equipe a cada três semanas — opinou.

O técnico gremista também falou de sua passagem pelo Inter. Nela, o rival do Grêmio terminou o Brasileirão com pontuação recorde. Porém, quando foi demitido, o incomodou as críticas de que o trabalho foi ruim.

A partir deste raciocínio, saiu em defesa da direção gremista. Na última rodada do primeiro turno, o Grêmio perdeu em casa para o Sport. A tendência era por sua demissão, mas, apesar do resultado, foi mantido no cargo.

— Era mais fácil o presidente ter me tirado. E aí, poderia poderíamos ter tomado o rumo que outros estão nesse momento, que é muito mais difícil. O nosso está maravilhoso? Não, não está maravilhoso. Mas conseguimos passar para chegar numa situação e vislumbrar alguma coisa para frente, porque senão nem isso estaríamos conseguindo fazer. Claro que temos que avaliar, claro que temos que fazer, por mais duro que seja, que alguns sigam a vida.

Mano volta a encontrar o Sport, no domingo (7). A partida será pela última rodada do Brasileirão e fechará a temporada gremista.