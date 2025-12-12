Luís Castro será o primeiro português a treinar o Grêmio; veja lista de todos os estrangeiros

O Grêmio definiu o novo comandante para a próxima temporada. Luís Castro foi anunciado nesta sexta-feira (12) e assina contrato com o clube até o final de 2027. Ele é o primeiro português a treinar a equipe e será o quarto europeu.
No começo de 2025, antes da chegada de Mano Menezes, Gustavo Quinteros foi o técnico do Grêmio. O argentino naturalizado boliviano quebrou uma sequência de quase 20 anos do Tricolor sem técnicos estrangeiros. Ele acabou demitido nas primeiras rodadas do Brasileirão.
A lista dos treinadores estrangeiros que passaram pelo Grêmio não é extensa. Os primeiros foram os alemães Wilhelm Kallfelz e Bruno Schuback, que comandaram o time no início do século 20, quando o futebol ainda dava seus primeiros passos no Brasil.
O primeiro sul-americano apareceu nos anos 1940. Foi o uruguaio Ricardo Diez, em 1942. Na década seguinte, aproveitando o sucesso da seleção da Hungria em Copas do Mundo, foi a vez do húngaro László Székely comandar o Tricolor.
Antes de Quinteros e de Luís Castro, três uruguaios treinaram o Tricolor. Juan Martín Mujica, Dario Pereyra e Hugo De León foram alguns dos charruas que passaram pelo clube.
Os técnicos estrangeiros da história do Grêmio
- Wilhelm Kallfelz — Alemanha —1904 e 1909
- Bruno Schuback — Alemanha —1911 e 1916
- Ricardo Diez — Uruguai — 1942
- Alfredo González — Argentina — 1951
- Luis Bicardi — Argentina — 1951
- László Székely — Hungria — 1954
- Juan Martín Mujica — Uruguai — 1987
- Dario Pereyra — Uruguai — 2003
- Hugo De León — Uruguai — 2005
- Gustavo Quinteros — Bolívia — 2025
