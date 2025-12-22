Grêmio

Novo técnico
Notícia

Luís Castro mostra conhecimento sobre o Grêmio em apresentação e promete "deixar a torcida satisfeita"

Treinador reconheceu que clube passa por problemas financeiros, mas prometeu montar equipe competitiva para 2026

Marco Souza

