Luís Castro mostra conhecimento sobre o Grêmio em apresentação e promete "deixar a torcida satisfeita"

Jonathan Heckler / Agencia RBS

Exatamente às 13h, Luís Castro pisou no auditório da Arena. Um gesto que poderia passar batido na confusão que costuma ser as cerimônias de apresentação no futebol. A pontualidade foi apenas um dos recados.

O novo técnico do Grêmio falou por mais de 50 minutos sobre o que pensa e sobre como montará o seu time para 2026. Ao final, deixou a impressão do que será a Era Castro no clube.

Luís Castro mostrou conhecer exatamente a situação do clube. Mesmo ao admitir as dificuldades financeiras, abraçou a expectativa de recolocar o time entre os candidatos a títulos no Brasil.

— Não vamos lamentar a situação financeira, vamos montar estratégia para superar isso. Juntando tudo que temos, vamos montar uma equipe para deixar a torcida satisfeita. É a maior recompensa que tenho. Ver a torcida feliz ao final do jogo — disse o treinador.

Saudação ao novo técnico

A primeira manifestação do evento foi do presidente Odorico Roman. O dirigente fez um discurso para saudar a nova contratação.

— O Grêmio é conhecido como Imortal. Mesmo em situaçoes adversas, conseguimos reações improváveis. Nossa torcida incorpora esse espírito. O associado votou em um projeto para recuperar o clube dentro e fora do campo. Queremos retomar os caminhos de vitória. Estaremos juntos nessa missão. Acreditamos na tua capacidade e da tua equipe. Que iniciemos hoje uma jornada feliz. Que te sinta em casa, acolhido pelo clube e pela torcida. Que comece a escrever teu nome na história do clube hoje — projetou.

Luís Castro fez elogios ao grupo atual do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Elogios ao elenco

Luís Castro fez elogios ao grupo atual do Grêmio. O técnico brincou sobre a necessidade de contratar um camisa 10 para a próxima temporada, se colocou como parceiro da direção para as contratações e afirmou que não cobrará reforços para competir.

— Queremos ser protagonistas. Quando um técnico assume um clube, ele é um parceiro. Um integrante da instituição. Eu exijo isso e se não me derem faço uma birra. Vamos caminhar juntos. Quero os melhores jogadores, ganhar tudo, o melhor gramado e os equipamentos. Gosto do elenco, teve um desempenho final que abriu boas perspectivas para a próxima temporada. Podemos subir o nível deste. Mesmo se ficassem assim, iríamos competir. Com os jogadores atuais, iremos competir. Se pudermos acrescentar mais alguns para ajudar, melhor — disse.

Luís Castro foi apresentado nesta segunda-feira (22). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Adaptação

O treinador falou que será preciso adaptar o planejamento para 2026 por conta do início do campeonato liberar apenas 10 dias de pré-temporada. Mas que utilizará o tempo disponível para preparar um time moldado por suas ideias.

— À medida que vamos caminhando, vamos acrescentando coisas ao nosso caminho, à nossa forma de jogar, ao nosso momento defensivo, momento ofensivo, transições, esquemas táticos, vamos sempre dando algumas nuances para melhorarmos aquilo que é a nossa forma de pensar o jogo. Aquilo que podem esperar, aquilo que eu quero que seja. Quero que seja um time voltado para a goleira, uma equipe que se mantenha equilibrada quando está virada para o gol do adversário. Quando o adversário está virado para o nosso gol, será uma equipe compacta, uma equipa curta, uma equipa agressiva, que possa se defender o mais alto possível — explicou.

Coordenador técnico Felipão, presidente Odorico Roman, técnico Luís Castro e o vice de futebol Antônio Dutra Junior. Jonathan Heckler / Agencia RBS