Luís Castro impressionou profissionais da base do Grêmio em visita ao CT Hélio Dourado

Luís Castro visitou o CT Hélio Dourado. Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA

Uma das promessas da nova comissão técnica do Grêmio é valorizar as categorias de base. Na rápida passagem de Luís Castro por Porto Alegre, um dos objetivos do português foi conhecer as estruturas do clube. Além das instalações do elenco profissional, o treinador também visitou o CT Presidente Hélio Dourado, localizado em Eldorado do Sul.

Luís Castro esteve no local que vem revelando importantes ativos para o Grêmio nos últimos anos. A ideia do clube é ampliar cada vez mais a aproximação entre o elenco profissional e a base. E, no que depender do novo treinador gremista, esse trabalho será facilitado.

— Isso chamou nossa atenção, porque muitas vezes um profissional, já com a carreira que ele tem estabelecida, chegaria aqui no dia 2 de janeiro, conheceria as instalações do clube e seguiria a vida. Chegou aqui, conheceu a estrutura do clube, pediu para conhecer todo mundo. Foi até a base conosco, gostou muito do que viu, fez perguntas sobre os jogadores e realmente saiu muito animado. Temos uma estrutura muito boa na base, em Eldorado, e tenho certeza de que será uma parceria de muito sucesso — disse o vice-presidente do Grêmio, Carlos Dressler, em entrevista à Rádio Gaúcha, na noite da última terça-feira (23).

De imediato, cinco atletas vão deixar a base e passar a integrar o elenco principal a partir de janeiro. O goleiro Gabriel Menegon, o zagueiro Luis Eduardo, os meio-campistas Tiaguinho e Roger, além do atacante Gabriel Mec, que terá continuidade no grupo profissional, são nomes garantidos para 2026.

— O que mais me chamou a atenção nele foi o fato de questionar sobre os meninos e demonstrar vontade de utilizá-los. Ele realmente é um treinador que gosta da base. Perguntou se, ao escalar determinados jogadores, eles estariam prontos para jogar. Acho que essa vontade de usar a base é exatamente o que o Grêmio precisa hoje, para gerar valor ao clube e para que esses meninos se valorizem. Além disso, a humildade dele chama a atenção: um cara muito disposto a conversar, solícito. Isso foi o que mais me marcou — completou.

Carlos Dressler, vice-presidente eleito, terá a missão de trabalhar diretamente com as categorias de base, repassando informações aos demais integrantes do Conselho de Administração, além de atuar em conjunto com o coordenador técnico Felipão. A ideia é de que os setores estejam mais integrados em 2026.