Luís Castro é apresentado pelo Grêmio: "É uma honra pertencer a uma instituição de tanto prestígio"

Depois de desembarcar em Porto Alegre na madrugada de domingo (21), o português Luís Castro foi apresentado como novo técnico do Grêmio nesta segunda-feira (22).

Castro ao lado dos dirigentes do Tricolor. Saimon Bianchini / Agência RBS

— É uma honra pertencer a uma instituição de tanto prestígio. Uma história bonita, uma história feita de muito sucesso e que estamos todos empenhados em continuar e dar o melhor de nós. Prometemos trabalho digno, prometemos dedicação total — disse em sua primeira declaração como treinador gremista.

A vinda do português agora é apenas temporária. Ele retornará a Portugal para passar as festas de final de ano. Em 2 de janeiro, Castro chega em definitivo com toda sua comissão para iniciar a temporada de 2026.

Além de Vitor Severino, o técnico traz consigo o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e o preparador físico Nuno Cerdeira, além de um segundo auxiliar, Pedro Mané. O contrato de toda a comissão é até o final de 2027.

A carreira de Luís Castro

Aos 64 anos, ele estava livre no mercado desde a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Ao longo da carreira, o português conquistou seis títulos, quatro em nível nacional e dois em competições internacionais.

Luís Castro tem experiência no futebol brasileiro, onde treinou o Botafogo no começo da gestão de John Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.