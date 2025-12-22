Luís Castro será apresentado como novo técnico do Grêmio no início da tarde desta segunda-feira (22), na Arena. O português chega para comandar a equipe na temporada de 2026.

Com passagens pelo Al-Nassr, dos Emirados Árabes Unidos, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Castro também já teve experiência no futebol brasileiro. Ele comandou o Botafogo por 79 jogos, entre 2022 e 2023, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Antes, foi diretor técnico das categorias de base do Porto por oito anos.

Acompanhe a apresentação ao vivo