Luís Castro conhece CT do Grêmio e elogia instalações: "Boas condições de trabalho"

Luís Castro desembarcou em Porto Alegre durante a madrugada. Pedro H. Tesch / Grêmio / Divulgação

No primeiro dia em Porto Alegre, Luís Castro conheceu, neste domingo (21), o local no qual vai trabalhar quase diariamente como técnico do Grêmio. Ao lado do presidente Odorico Roman, do coordenador técnico Luis Felipe Scolari e outros membros da diretoria, o treinador português conheceu o CT Luiz Carvalho.

O espaço está passando por reformas, mas chamou a atenção de Castro de maneira positiva. O Tricolor utilizou as redes sociais para mostrar como foi a visita, e o que o técnico falou a respeito.

— Foi uma visita de primeiro contato com as instalações do Grêmio. Fiquei muito satisfeito com elas. Boas condições de trabalho, muito cuidado nas instalações, que são muito limpas, práticas e facilitam muito o dia a dia — disse.

— Certeza que é uma boa casa para nós e seremos muito felizes aqui certamente. Todas as valências, os departamentos são bem definidos e são vários de apoio à equipe. Portanto, agora resta-nos trabalhar, motivados como estamos, muito entusiasmados e esperançosos de bons resultados ao longo do ano — complementou.

O português chegou a Porto Alegre na madrugada de domingo e foi recebido com festa no aeroporto. A apresentação oficial será nesta segunda-feira (22).

Veja como foi a visita ao CT