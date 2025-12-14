Luís Castro se manifesta pela primeira vez sobre acerto com o Grêmio: "Muito honrado em representar um clube de tão grande prestígio"

Luis Castro será o primeiro técnico português a treinar o clube. MAURO PIMENTEL / AFP

Anunciado como técnico do Grêmio para 2026 na sexta-feira (12), Luís Castro se pronunciou pela primeira vez sobre o acerto nas redes sociais neste domingo (14). O português destacou a felicidade com a oportunidade e se disse "honrado" por treinar a equipe. O contrato com o clube tem validade até o final de 2027.

Em uma publicação nas redes sociais, o treinador falou sobre o acerto e a expectativa de iniciar o trabalho em Porto Alegre.

— É com um sentimento de grande felicidade que anuncio o meu próximo desafio: treinar o Imortal Tricolor. O Grêmio tem uma história rica e inspiradora, estou muito honrado em representar um clube de tão grande prestígio e dimensão. Juntos, iremos continuar o caminho com dignidade e respeito — disse.

Além de Castro, outros seis profissionais trabalharão na comissão técnica da equipe. São os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior (Betinho).