Luís Castro aceita proposta e será novo técnico do Grêmio

Luís chegará ao Grêmio com seis auxiliares.

Luís Castro aceitou a oferta do Grêmio. O português de 64 anos agora aguarda apenas o envio do contrato revisado para ser anunciado como técnico da equipe por dois anos. Junto a ele virão seis profissionais para integrar sua comissão técnica.

A viagem do técnico ao Brasil ainda não está marcada, mas as partes já avaliam a preparação do Grêmio para o início de 2026. Após deixar o Al Wasl, o profissional ainda está em Dubai.

Junto ao técnico chegarão ao clube Vitor Severino (auxiliar), Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (preparador de goleiros).

O planejamento atual de 2026 será debatido nos próximos dias com a comissão técnica. A reapresentação do grupo de jogadores está marcada para o dia 2 de janeiro.

A ideia era utilizar uma equipe mesclada para o início do Gauchão, com jovens e os atletas do time principal em melhores condições físicas. Mas Luís Castro terá carta branca para adaptar este planejamento.

Nas conversas iniciais com o português, o Grêmio também ouviu a necessidade de buscar reforços para algumas posições consideradas fundamentais. Um zagueiro de bom passe, um primeiro volante para viabilizar a saída de bola, um meia organizador de jogo. Um goleiro, Weverton do Palmeiras é o alvo, também terá a contratação debatida.

Confira todos os títulos de Luís Castro

Taça da União das Associações de Futebol Árabe - 2023/2024 - Al-Nassr

Copa do Emir do Catar - 2021/2022 - Al-Duhail

Campeonato Ucraniano - 2019/2020 - Shakhtar Donestk

Premier League International Cup - 2016/2017 - Porto B

Segunda Liga Portuguesa - 2015/2016 - Porto B

III Divisão - Nível 4 - 2002/2003 - CD Estarreja

Os clubes por onde Luís Castro passou