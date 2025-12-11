Luís Castro aceita proposta e será novo técnico do Grêmio

Luís Castro aceitou a oferta do Grêmio. O português de 64 anos agora aguarda apenas o envio do contrato revisado para ser anunciado como técnico da equipe por dois anos. Junto a ele virão seis profissionais para integrar sua comissão técnica.
A viagem do técnico ao Brasil ainda não está marcada, mas as partes já avaliam a preparação do Grêmio para o início de 2026. Após deixar o Al Wasl, o profissional ainda está em Dubai.
Junto ao técnico chegarão ao clube Vitor Severino (auxiliar), Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (preparador de goleiros).
O planejamento atual de 2026 será debatido nos próximos dias com a comissão técnica. A reapresentação do grupo de jogadores está marcada para o dia 2 de janeiro.
A ideia era utilizar uma equipe mesclada para o início do Gauchão, com jovens e os atletas do time principal em melhores condições físicas. Mas Luís Castro terá carta branca para adaptar este planejamento.
Nas conversas iniciais com o português, o Grêmio também ouviu a necessidade de buscar reforços para algumas posições consideradas fundamentais. Um zagueiro de bom passe, um primeiro volante para viabilizar a saída de bola, um meia organizador de jogo. Um goleiro, Weverton do Palmeiras é o alvo, também terá a contratação debatida.
Confira todos os títulos de Luís Castro
- Taça da União das Associações de Futebol Árabe - 2023/2024 - Al-Nassr
- Copa do Emir do Catar - 2021/2022 - Al-Duhail
- Campeonato Ucraniano - 2019/2020 - Shakhtar Donestk
- Premier League International Cup - 2016/2017 - Porto B
- Segunda Liga Portuguesa - 2015/2016 - Porto B
- III Divisão - Nível 4 - 2002/2003 - CD Estarreja
Os clubes por onde Luís Castro passou
- 1997/2000 - RD Águeda
- 2000/2001 - GD Mealhada
- 2001/2003 - CD Estarreja
- 2003/2004 - Sanjoanense
- 2004/2006 - FC Penafiel
- 2006/2013 - FC Porto (coordenador da base)
- 2013/2016 - FC Porto
- 2016/2017 - Rio Ave
- 2017/2018 - GD Chaves
- 2018/2019 - Vitória SC
- 2019/2021 - Shakhtar Donestk-UCR
- 2021/2022 - Al-Duhail
- 2022/2023 - Botafogo
- 2023/2024 - Al-Nassr-ARA
- 2025 - Al Wasl-EAU