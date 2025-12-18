Liverpool monitora promessa da base do Grêmio

Gabriel Mec desperta interesse do Liverpool, da Inglaterra Angelo Pieretti / Grêmio

O Liverpool, da Inglaterra, monitora o jovem Gabriel Mec, do Grêmio. O meia de 17 anos desperta interesse dos ingleses e, recentemente, recebeu proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A informação do interesse do Liverpool foi publicada inicialmente pelo jornalista italiano Nicolò Schira e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Comparação com Vini Jr.

O italiano informa também que os analistas do Liverpool comparam as características de Gabriel Mec às de Vini Jr., atacante do Real Madrid.

Em setembro, o Shakhtar apresentou uma oferta de mais de R$ 100 milhões pelo atleta. A direção do Grêmio aceitou a proposta, mas o jogador não quis atuar no leste europeu.

Mec é visto como um dos 60 jovens mais promissores do mundo da geração de atletas nascidos em 2008. O meia-atacante do Grêmio foi listado no levantamento anual feito pelo jornal The Guardian, da Inglaterra.