Leitores de ZH elegem a maior decepção do Grêmio em 2025; saiba quem é

Kike fez cinco gols com a camisa gremista. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio terminou a temporada de 2025 sem títulos, e fez uma campanha apenas mediana no Brasileirão. Com 49 pontos, foi nono colocado e garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Em enquete realizada por Zero Hora, os torcedores do Tricolor escolheram Kike Olivera, com 48,1% dos votos, como a maior decepeção gremista na temporada. Ao todo, foram registrados 1803 votos.

Contratado no começo do ano por US$ 4,5 milhões, cerca de R$ 25 milhões à época, o jogador veio com pompa e circunstância dos Estados Unidos como um dos grandes nomes para 2025.

Dentro de campo, no entanto, pouco colaborou. Em 39 partidas, marcou apenas cinco gols. Fora das quatro linhas, ainda foi motivo de polêmica, principalmente por dar entrevistas dizendo que gostaria de retornar ao Uruguai para atuar pelo Nacional.

O uruguaio ficou à frente de Cuéllar (34,7%), Cristaldo (7,8%), João Lucas (5,9%) e Villasanti (3,5%).

Kike foi eleito a decepção do Grêmio na temporada. Reprodução / Zero Hora