Lateral tem lesão confirmada, mas não atrapalha pré-temporada do Grêmio em 2026

Marlon deixou o gramado da Ilha do Retiro no segundo tempo da goleada sobre o Sport. Rafael Vieira / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio confirmou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do lateral Marlon. O atleta foi submetido a exames após o retorno de Recife, depois de ter sido substituído no segundo tempo da goleada de 4 a 0 sobre o Sport, na última rodada do Brasileirão.

Inicialmente, o jogador seria liberado para entrar de férias, mas precisará permanecer em Porto Alegre por cerca de 10 dias para realizar tratamento de fisioterapia.

Apesar disso, a contusão não causa preocupação para os trabalho de pré-temporada e início das competições em 2026. A reapresentação do elenco está agendada para ocorrer no dia 2 de janeiro, no CT Luiz Carvalho.

Emprestado pelo Cruzeiro em abril, Marlon atingiu o número de jogos estipulado em contrato, que obriga o Grêmio a comprá-lo. O valor é de 3,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões), parcelados em 11 vezes.

Ao todo, o lateral vestiu a camisa gremista em 35 partidas, marcando um gol e dando três assistências.