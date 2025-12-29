Lateral-direito do Grêmio negocia com o Remo

João Lucas durante jogo contra o Fluminense. Lucas Uebel / Gremio.net

Fora dos planos do Grêmio para 2026, João Lucas negocia com o Remo para a próxima temporada. O lateral-direito foi liberado para encontrar um novo destino. O clube do Norte do Brasil tenta um empréstimo.

A informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem de Zero Hora. Não há nada fechado até o momento e o ala conversa pela possibilidade de atuar em Belém no próximo ano.

O Tricolor já deu o aval para a saída, já que não tem perspectiva de aproveitamento na Arena. A condição é que o novo time assuma os salários integralmente do jogador.

Retorno para a Primeira Divisão

O Remo volta à Série A após mais de três décadas de afastamento e tenta montar uma equipe com bagagem na competição. João Lucas vestiu a camisa de equipes tradicionais do país como Flamengo, Santos e Juventude, além do Cuiabá.