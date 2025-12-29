Lateral-direito do Grêmio negocia com o Remo

Fora dos planos do Grêmio para 2026, João Lucas negocia com o Remo para a próxima temporada. O lateral-direito foi liberado para encontrar um novo destino. O clube do Norte do Brasil tenta um empréstimo.
A informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem de Zero Hora. Não há nada fechado até o momento e o ala conversa pela possibilidade de atuar em Belém no próximo ano.
O Tricolor já deu o aval para a saída, já que não tem perspectiva de aproveitamento na Arena. A condição é que o novo time assuma os salários integralmente do jogador.
Retorno para a Primeira Divisão
O Remo volta à Série A após mais de três décadas de afastamento e tenta montar uma equipe com bagagem na competição. João Lucas vestiu a camisa de equipes tradicionais do país como Flamengo, Santos e Juventude, além do Cuiabá.
Neste ano, ele disputou 20 partidas, sendo 10 como titular. O vínculo do lateral com o Grêmio tem duração até o final de 2027. O jogador é considerado o terceiro da hierarquia atrás de Marcos Rocha e João Pedro. Luís Castro deseja um novo atleta para a posição.