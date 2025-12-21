Julgamento pode fazer Grêmio abrir Brasileirão 2026 sem Kannemann e Marlon

Dupla foi punida por ofensas à arbitragem em jogo contra o Bragantino. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio pode se ver obrigado a iniciar o Brasileirão 2026 sem Kannemann e Marlon. Ambos sentarão no banco dos réus do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta segunda-feira (22).

O julgamento diz respeito ao efeito suspensivo deferido no início de dezembro e que permitiu aos dois jogadores serem relacionados para as duas últimas rodadas do campeonato, contra Fluminense e Sport.

Ambos haviam sido suspensos por incidentes ocorridos na partida contra o Bragantino, quando foram denunciados por ofender a arbitragem. O lateral foi punido com dois jogos, enquanto o zagueiro pegou um.

Caso as suspensões sejam mantidas, eles estariam de fora da estreia contra o Fluminense, fora de casa, no fim de janeiro. Marlon ainda teria de cumprir diante do Botafogo, na Arena, no início de fevereiro.

Apesar do risco, existe a expectativa de que as penas sejam convertidas em multas, o que deixaria a dupla à disposição do técnico Luís Castro.