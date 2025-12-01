Jornal cita interesse de clubes grandes da Inglaterra em promessa da base do Grêmio

Jogador completará 18 anos em janeiro. Nelson Terme / CBF

O zagueiro Luís Eduardo, das categorias de base do Grêmio, entrou na mira de Chelsea e Manchester United, da Inglaterra. A informação foi publicada pelo jornal As, da Espanha.

De acordo com a publicação, os clubes ingleses observaram o jogador durante a disputa da Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar, no mês de novembro. Conforme apurou Zero Hora, houve sondagem dos dois clubes para entender a situação contratual do atleta, mas não realizaram propostas até o momento.

O jovem defensor foi titular em seis dos oito jogos da seleção brasileira, que terminou a competição em quarto lugar. Além dele, o volante Tiaguinho e o meia-atacante Gabriel Mec, também formados na base gremista.

Contrato renovado

Em julho deste ano, Luís Eduardo teve o contrato renovado até maio de 2028, com a multa rescisória para clubes europeus passando para 60 milhões de euros (mais de R$ 370 milhões).

Apontado como uma das promessas do Tricolor, o zagueiro que completará 18 anos em janeiro, disputou uma partida como profissional diante do Ypiranga, no Gauchão deste ano.

Depois, foi relacionado para dois jogos do Brasileirão, contra Fluminense e Flamengo, permanecendo no banco de reservas. O jovem atleta foi capitão do time na campanha do vice-campeonato brasileiro sub-17.