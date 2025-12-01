Ingressos para último jogo do Grêmio na Arena em 2025 estão esgotados

Projeção é de 35 mil gremistas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio vai ter casa cheia no confronto contra o Fluminense, nesta terça-feira (2), pela penúltima rodada do Brasileirão. Os ingressos colocados à venda para a última partida do time na Arena em 2025 foram esgotados um dia antes do jogo. A projeção é de 35 mil gremistas presentes.

O estádio terá capacidade reduzida devido à montagem da estrutura de um festival de música sertaneja que ocorre no sábado (6). Os setores do lado norte não estarão disponíveis. Assim, as torcidas organizadas serão remanejadas, assim como os associados dos setores que estarão fechados.

Os sócios realocados não precisam realizar nenhum procedimento prévio. O acesso será liberado automaticamente mediante reconhecimento facial nos portões indicados.

Sócios realocados em Grêmio x Fluminense

Sócios Arquibancada serão realocados para o setor Gramado Sul (portões F, H e K )

serão realocados para o setor Gramado Sul (portões ) Sócios Superior Norte serão realocados para setor Gramado Leste (portões M, O e Q )

serão realocados para setor Gramado Leste (portões ) Sócios Cadeira Nordeste serão realocados para os blocos centrais do setor, com entrada pelos mesmos portões ( L ou P )

serão realocados para os do setor, com entrada pelos mesmos portões ( ) Sócios Cadeira Noroeste serão realocados para os blocos centrais setor, com entrada pelos mesmo portões ( C ou X )

serão realocados para os setor, com entrada pelos mesmo portões ( ) Sócios Cadeira Gold Noroeste serão realocados para os blocos centrais na Gold Oeste ( portão A )

serão realocados para os blocos centrais na Gold Oeste portão ) Sócios Cadeira Gramado Oeste – bloco 101 e 102, serão realocados para os blocos centrais do Gramado Oeste (portões B, D e Y)

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲







