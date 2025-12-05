Guerra confirma permanência de Edenilson para 2026: "O custo benefício dele é favorável ao Grêmio"

Edenilson renovou contrato com o Tricolor para 2026. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A permanência de Edenilson para 2026 está finalizada. O meio-campista, que completa 36 anos em dezembro de 2025, renovou o contrato com o Grêmio para a próxima temporada. O presidente Alberto Guerra confirmou a negociação em entrevista exclusiva a Zero Hora nesta sexta-feira (5).

O jogador é contestado pelo torcedor, mas apresenta bons números na temporada. A situação chegou a gerar manifestações contrárias da direção eleita, mas a opção foi pela manutenção do acordo celebrado com o Grêmio.

— Isso já estava palavrado e acertado há muito tempo, muito antes da eleição. O custo benefício dele é favorável ao Grêmio. É um atleta importante, que baixou salário para ficar no Grêmio. É muito bem quisto por todos os seus companheiros e que nova direção não vai ter dificuldade em repassá-lo, caso ele entenda que não queira ficar. Ele ajuda. Não será o craque do time, não vai carregar nas costas, mas contribui bastante assim no dia a dia — explicou Guerra.

Edenilson disputou 49 partidas pelo clube em 2025, atrás apenas dos 51 jogos de Dodi. Ele também é vice-líder em assistências, com sete. O meia marcou cinco gols e é um dos líderes no ranking de artilheiros da equipe. Ele fica atrás de Braithwaite (15), Carlos Vinícius (10), André Henrique (6).

— Está renovado há bastante tempo. Importante comentar só o seguinte aqui. Existe toda uma tramitação de proposta, que desde que tem o aceite isso já é válido. Pode executar no CNRD, na CBF. Às vezes existe um tempo de demora mais rápido ou não de que isso se torne contrato — disse o presidente.

A tendência é de que Edenilson seja titular junto de Cuéllar contra o Sport. A suspensão de Arthur e de Dodi abriu duas vagas no meio-campo para a última rodada do Brasileirão.

