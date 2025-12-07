Grêmio termina 2025 de olho na próxima temporada; primeira missão está definida

Mano terá situação resolvida nos próximos dias. Rafael Vieira / Divulgação Grêmio

O ano de 2025 do Grêmio terminou na Ilha do Retiro no domingo (7). O de 2026 começa nesta segunda-feira (8), a partir das 20h, na Arena. Uma nova gestão tomará posse no clube. A responsabilidade de conduzir o Tricolor será do presidente Odorico Roman e seus pares de direção.

A lista de decisões necessárias para garantir que a próxima temporada não tenha a repetição dos mesmos problemas exige ação rápida. Pelos sinais vistos na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, na 38ª rodada do Brasileirão, a primeira parece próxima de acontecer.

Após a partida, em sua entrevista coletiva, Mano Menezes deixou claro que terá uma conversa definitiva com Antonio Dutra Júnior, futuro vice de futebol, nos próximos dias. O técnico confirmou que recebeu uma ligação no último sábado, antes da viagem a Recife, e disse que ficou combinado uma reunião a partir da próxima terça-feira.

— O que eu posso dizer é que sábado, antes de sairmos com a delegação para cá, recebi um telefonema de uma pessoa importante da direção. Que disse que vamos conversar na terça-feira ou na quarta-feira. A qualquer lado, vamos conversar. Temos, certamente, uma relação de respeito para lá ou para cá, independentemente disso — respondeu o treinador.

O contato foi feito por Antonio Dutra Júnior, vice de futebol a partir desta segunda. O próximo departamento de futebol debate as alternativas para comandar o time em 2026. E entre as opções de renovar com Mano Menezes ou buscar um novo nome, cresce a possibilidade nos bastidores do clube de que a escolha será por uma mudança de comando. O nome de Luís Castro, português de 64 anos, surge como favorito neste segundo cenário.

A ideia de renovar com Mano perdeu força nas últimas semanas pela rejeição ao técnico observada na torcida. Mesmo com as dificuldades de uma temporada acidentada, com lesões de peças importantes, o rendimento do time decepcionou na reta final do Brasileirão. E o temor é começar 2026 com um trabalho que seja visto pela torcida como sequência deste ano.

Na avaliação de Mano, os últimos resultados não deveriam ter mais peso no processo de escolha da próxima direção. Mas que o fato para decidir ou não por sua permanência é o trabalho desenvolvido desde sua chegada.

— O futebol exige coisas mais profundas. Como o trabalho, a maneira como ele é executado, as coisas que você constrói. Elas ainda oscilam em determinados momentos. Oscilam, você tem que entender as oscilações, entender o porquê. Procurar entender o porquê. Essas análises são fundamentais para você fazer certo na temporada que vem. Tenho 25 anos de Série A. Sei interpretar as palavras, sei interpretar os silêncios. Vamos em frente — disse o técnico.

Além de escolher o treinador da próxima temporada, a nova direção também trabalhará na reformulação do elenco. O goleiro Weverton, do Palmeiras, está em conversas com o Grêmio. Mesmo assim, o titular na última rodada do Brasileirão, afirmou que deseja permanecer para 2026.

— Fico feliz por ter jogado. Fazia um tempo. É muito gratificante atuar pelo grêmio. Meus empresários terão uma conversa com a nova direção. Todos sabem que minha vontade é ficar, mas não depende só de mim. Depende também da nova direção — disse Grando.

A reapresentação gremista está marcada para o dia 2 de janeiro. Até lá, a gestão Roman terá que trazer as peças para montar o quebra-cabeças do que será o Tricolor para a próxima temporada.