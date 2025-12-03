Grêmio terá votação de sócios para aprovar detalhes da administração da Arena

Clube assumiu a administração do estádio em 1° de novembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Depois de assumir a gestão da Arena, o Grêmio agora trabalha para estabelecer parâmetros da sua administração. Para isso, serão necessárias algumas mudanças no estatuto do clube, especialmente para que o estádio tenha autonomia financeira e que possa ser impedido de ser utilizado como garantia em operações bancárias.

As alterações no estatuto, apresentadas pelo Conselho Deliberativo, dizem respeito a três pontos principais: criação de uma comissão permanente para fiscalizar administração do estádio; dispositivos que garantem que a Arena tenha uma conta exclusiva, separada da conta do clube, fazendo com os recursos possam ser usados em prol do próprio local; determinação de que a casa gremista será um patrimônio impenhorável e inalienável.

Ao todo, serão votados dez itens que tratam alterações e inclusões em oito artigos do estatuto do Grêmio. A aprovação dependerá da apreciação dos sócios. A votação está marcada para o dia 13 de dezembro, das 10h às 15h, de maneira virtual.

Criação de uma comissão

O dispositivo que trata da criação de uma comissão permanente de assuntos da Arena será com a intenção principal de fiscalizar a administração do estádio. A comissão será formada futuramente por conselheiros.

Além disso, há previsão de um cargo de gerência da Arena, que terá seu profissional definido pela nova gestão de Odorico Roman.

As principais mudanças no estatuto também passam por uma iniciativa de Marcelo Marques antes de passar a gestão do estádio para o presidente Alberto Guerra. Na ocasião, houve o pedido pela manutenção de cerca de 40 funcionários da Arena, utilização das receitas na manutenção do estádio e o impedimento de que o estádio fosse utilizado no futuro como garantia para empréstimos do clube.

Confira as alterações sobre a Arena que estarão em votação:

A criação e as atribuições da comissão para assuntos relativos à Arena (alteração do artigo 68);

O presidente do clube terá o poder de, em conjunto com o gerente geral ou gerente executivo da Arena, celebrar contratos referentes à manutenção do estádio, na medida em que o equipamento terá um CNPJ e um orçamento específicos, bem como uma administração destacada das demais áreas do Grêmio (alteração do artigo 83);

Criação de um artigo para determinar que a Arena constitui um patrimônio impenhorável e inalienável, que não poderá ser dado em garantia de obrigações, protegendo o estádio e maior bem do clube contra incertezas financeiras (criação do artigo 109-A);

Criação de um artigo para estabelecer as regras relacionadas à garantia da autonomia da administração da Arena, que deverá operar como uma filial, com contas bancárias próprias e independentes do caixa central do Grêmio (criação do artigo 107-A);

Criação de uma gerência da Arena e a previsão de constar no orçamento anual do estádio todo o quadro de colaboradores (alteração do artigo 93);

Estender a competência do conselho fiscal de fiscalização do equipamento Arena, que obedecerá à orçamento próprio (alteração do artigo 99);

A previsão em estatuto de garantir a autonomia orçamentária, administrativa, financeira e funcional da Arena, bem como a proteção das receitas e recursos necessários à operação, manutenção e investimentos (alteração do artigo 105);

O acréscimo de novas receitas vindas da comercialização de ingressos para eventos esportivos (alteração do artigo 106).

Processo de votação

A aprovação de todas as medidas passarão pelos votos dos associados. Para poder participar da votação, o torcedor do clube precisará ter mais de 16 anos, pertencer ao quadro social por mais de dois anos de forma ininterrupta, além de estar em situação regular com o Grêmio, com a mensalidade do mês de novembro paga até 5 de dezembro.

Todo o processo será feito de forma virtual, através do site votacao.gremio.net.

Além das pautas em relação à Arena, estão previstas mais duas alterações no artigo 68, para a inclusão de uma comissão para assuntos relacionados aos consulados e uma comissão para tratar sobre a inclusão e responsabilidade social.