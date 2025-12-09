Grêmio tenta ajustar detalhes para vender Alysson a clube inglês

Tricolor é dono de 80% dos direitos econômicos do jovem. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A nova diretoria do Grêmio debate detalhes para concluir a venda do atacante Alysson para o Aston Villa, da Inglaterra. A ideia é que a negociação seja concluída até o final desta semana.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a proposta apresentada pelo clube inglês é de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em metas desportivas.

Dono de 80% dos direitos econômicos, o Tricolor pretende receber uma quantia maior. Para isso, duas alternativas foram apresentadas: que os ingleses aumentem a oferta ou que o atleta abra mão de parte dos 20% que teria a receber.

Promovido aos profissionais nesta temporada, o jovem de 19 anos disputou 39 partidas, tendo marcado dois gols e dado três assistências.