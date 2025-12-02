Grêmio tem cinco titulares pendurados para partida contra o Fluminense

Atacante Alysson é um dos nomes da lista. André Ávila / Agencia RBS

A questão disciplinar será um ponto de atenção no Grêmio para a partida contra o Fluminense, na noite desta terça-feira (2), pela penúltima rodada do Brasileirão. A lista de pendurados conta com quatro titulares.

Neste momento, estão com dois cartões amarelos o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Kannemann, o lateral Marlon, o volante Dodi e o atacante Alysson. Quem for punido no jogo de hoje, ficará de fora da última rodada, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

A lista ainda conta com os volantes Cuéllar e Alex Santana e o meia Monsalve — além de Villasanti, lesionado.

Ausências

Para esta rodada, o técnico Mano Menezes conta com duas baixas em virtude de suspensão: Amuzu e Carlos Vinícius. A dupla estará de volta para o jogo contra o Sport.

Com 46 pontos e ocupando a 10ª posição, o Tricolor ainda sonha com uma classificação para a pré-Libertadores, apostando em um eventual G-8. Neste momento, a distância para o São Paulo, que está na oitava posição, é de dois pontos.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲