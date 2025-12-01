Grêmio se manifesta nas redes sociais após fala homofóbica de Abel Braga: "Temos orgulho de todos os nossos torcedores"

Foto publicada pelo Grêmio nas redes sociais. Grêmio / Divulgação

Em sua apresentação como novo técnico do Inter, Abel Braga fez uma declaração homofóbica. Mais tarde, pediu desculpas pela declaração. Sem citar o Colorado, o Grêmio se manifestou em suas redes sociais sobre o assunto:

"Temos orgulho de todos os nossos torcedores, sejam eles azuis, brancos, pretos, rosas ou de qualquer outra cor. O Grêmio é lugar de paixão, onde todos podem ser quem quiserem ser, lugar em que o mais importante é a voz do alento. O Grêmio é o #ClubeDeTodos e somos contra qualquer tipo de discriminação", escreveu o clube.

Em outro momento da coletiva, Abel foi perguntado sobre a declaração homofóbica e tentou contextualizar:

— Eu tinha que relaxar meu grupo hoje. Entende a malandragem? Vou querer os caras fortes.