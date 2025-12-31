Grêmio se apresenta para a temporada 2026 nesta sexta

Luís Castro é o primeiro português a comandar o Grêmio. Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA

O ano de 2026 começa oficialmente para o Grêmio nesta sexta-feira (2), dia em que ocorrerá a apresentação do elenco, no CT Luiz Carvalho, a partir das 14h. Este será o primeiro contato da comissão técnica liderada por Luís Castro com o grupo de jogadores.

Em comunicado divulgado à imprensa, o Grêmio informou que a atividade será restrita ao Departamento de Futebol, assim como à comissão. Após a apresentação, serão realizadas avaliações físicas nos jogadores.

O Grêmio estreia no Gauchão em 10 de janeiro, contra o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz. A ideia do clube é observar os jovens nas primeiras rodadas e ir utilizando os atletas do grupo principal no decorrer da competição.

No Grupo B do estadual, o Tricolor ainda enfrentará São José, São Luiz, Guarany de Bagé e Inter, na primeira fase. Depois, no dia 28 de janeiro, o clube estreia no Brasileirão contra o Fluminense, fora de casa.

Em 2025, a equipe ainda terá a disputa da Copa do Brasil, que deve começar na terceira semana de fevereiro, além da Copa Sul-Americana, que começará em abril.