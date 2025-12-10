Grêmio rejeita proposta da Turquia por atacante

André Henrique teve proposta de saída rejeitada. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio recebeu uma proposta oficial de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) pelo atacante André Henrique. No entanto, o clube decidiu não levar adiante a negociação por considerar o valor abaixo do esperado para o atleta de 23 anos. O Göztepe, da Turquia, foi o interessado na contratação do jogador gremista.

Mesmo tendo sido reserva durante toda a temporada, André Henrique ganhou algumas oportunidades e, atuando na vaga do goleador Carlos Vinícius, foi importante ao marcar gols para a equipe, então comandada por Mano Menezes.

A proposta do clube turco foi considerada baixa em função da possibilidade de crescimento do jogador nas próximas temporadas e também por André Henrique ser, atualmente, um dos poucos atacantes de área à disposição da futura comissão técnica.

O contrato de André Henrique com o Grêmio vai até dezembro de 2026. A partir da metade do próximo ano, o atleta já poderá assinar um pré-contrato, deixando o clube sem custos ao final do vínculo. Ainda assim, não está descartada a possibilidade de renovação ampliação contratual no início da próxima temporada.