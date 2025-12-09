Grêmio recusa proposta do Botafogo por zagueiro

O Grêmio recusou uma oferta do Botafogo pelo zagueiro Viery. A oferta do clube carioca era de empréstimo, com opção de compra fixada em R$ 6 milhões.
Apesar da negativa por parte da diretoria gremista, não está descartado que uma nova tentativa, com um valor maior, seja realizada no futuro.
Prestes a completar 21 anos em janeiro, Viery tem contrato com o Tricolor até o fim de junho de 2027, e uma multa rescisória de R$ 50 milhões.
Promovido ao elenco profissional, o jovem participou de 12 partidas neste ano, tendo atuado até mesmo de forma improvisada na lateral-esquerda quando treinado por Gustavo Quinteros.
