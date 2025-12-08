Grêmio recebe proposta milionária para vender atacante

Atacante tem dois gols marcados com a camisa gremista. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Um dos últimos atos da gestão Alberto Guerra no Grêmio foi receber uma oferta para vender o atacante Alysson. Os valores apresentados superam 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação atual). O Tricolor tem 80% dos direitos econômicos do atleta de 19 anos.

A informação é confirmada pelos dirigentes. Porém, o clube interessado não foi revelado. A proposta foi encaminhada diretamente ao departamento de futebol, que avalia a investida como satisfatória.

Entretanto, houve pedido da gestão de Odorico Roman, que toma posse nesta segunda (8), que qualquer negociação de saída fosse definida pelos novos dirigentes. Assim, a questão ainda será apresentada para apreciação interna.

Trajetória no Grêmio

Alysson, lançado como profissional em 2024, firmou vaga na equipe principal nesta temporada. No total, tem 42 partidas disputadas, com dois gols marcados e três assistências.