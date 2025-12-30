Grêmio recebe proposta de naming rights da Arena e de patrocínio máster para 2026

Grêmio espera avançar em negociação por novos patrocínios para 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio trabalha para encontrar soluções para resolver as dificuldades financeiras do clube. Duas das alternativas avaliadas, patrocinador máster e naming rights da Arena, podem ser vendidas juntas.

Em entrevista exclusiva para Zero Hora, o presidente Odorico Roman informou nesta terça-feira (30) que uma das empresas interessadas nas áreas negocia com o clube a compra das duas propriedades.

— Temos algumas negociações em andamento. Conversas também para o patrocinador máster. E uma delas também engloba o nome do estádio — explicou o presidente.

A expectativa no clube após o início das negociações com as empresas interessadas é de que será possível superar o valor recebido no acordo com a Alfa. Antes do contrato ser rescindido, a casa da apostas pagaria cerca de R$ 53 milhões por ano.

Enquanto essa negociação não avança, e outras com interessados para a área nobre da camisa e o nome do estádio também acontecem, o clube começará 2026 com uma marca institucional exibida no uniforme.

— É um ponto que pediremos um pouco de paciência. Se não tivermos um novo patrocinador, colocaremos outra marca. Uma institucional. Uma solução temporária até vir o novo patrocinador. É um momento de transição inesperado. Aconteceu essa ruptura do contrato. Precisaremos usar por um tempo esta marca sobreposta na camiseta — explicou.

Além da mudança de patrocínio, a camisa do Grêmio terá outra novidade em 2026. A partir de março, o clube passará a ter o uniforme fornecido pela New Balance.