Grêmio recebe nova investida do Botafogo por zagueiro

O Botafogo insiste na contratação do zagueiro Viery. Os cariocas já haviam feito uma primeira investida para viabilizar a contratação do defensor de 20 anos, mas a proposta foi rejeitada pelo Grêmio.
O modelo segue o mesmo: empréstimo com opção de compra, desta vez com um valor superior aos R$ 6 milhões oferecidos na primeira tentativa. Ainda assim, não houve interesse na negociação por parte do clube gaúcho.
Uma das justificativas apresentadas pelos dirigentes do Grêmio é de que a nova comissão técnica conta com a utilização do zagueiro para a temporada de 2026. Em 2025, ano em que foi integrado ao grupo principal, Viery disputou apenas 12 partidas.
No próximo dia 2 de janeiro, Viery completará 21 anos. Seu contrato com o Grêmio é válido até junho de 2027, e a multa rescisória está fixada em R$ 50 milhões.