Grêmio recebe nova investida do Botafogo por zagueiro

Viery está nos planos da nova comissão técnica do Grêmio. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O Botafogo insiste na contratação do zagueiro Viery. Os cariocas já haviam feito uma primeira investida para viabilizar a contratação do defensor de 20 anos, mas a proposta foi rejeitada pelo Grêmio.

O modelo segue o mesmo: empréstimo com opção de compra, desta vez com um valor superior aos R$ 6 milhões oferecidos na primeira tentativa. Ainda assim, não houve interesse na negociação por parte do clube gaúcho.

Uma das justificativas apresentadas pelos dirigentes do Grêmio é de que a nova comissão técnica conta com a utilização do zagueiro para a temporada de 2026. Em 2025, ano em que foi integrado ao grupo principal, Viery disputou apenas 12 partidas.