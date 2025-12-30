Grêmio quita atrasos de 2025 com grupo de jogadores

Presidente Odorico Roman confirmou fim das pendências com o grupo de jogadores. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio quitou os valores devidos aos jogadores pela temporada de 2025. Ao final do Brasileirão, o grupo tinha a receber o direito de imagem referente aos meses de novembro e dezembro, férias e 13º salário.

Além das pendências trabalhistas, alguns jogadores também tinham valores a receber de luvas ou premiações. Braithwaite, por exemplo, cobrava cerca de R$ 9 milhões atrasados.

— O transfer ban foi resolvido. Já faz alguns dias que foi pago. Tínhamos algumas pendências que foram acertadas. Buscamos recursos para acertar esses valores. Olhamos para o futuro do Grêmio. Não ganhamos a eleição para julgar ou analisar o passado. Temos que resolver os problemas que aparecem no dia a dia. Projetar um Grêmio mais forte, mais eficiente nas suas contratações e em sua gestão. É assim que faremos o clube forte — disse Odorico, em entrevista exclusiva para Zero Hora.

Além de resolver a questão salarial dos atletas, o clube também finalizou uma outra demanda importante. O Grêmio pagou o Granada, da Espanha, pela contratação de Arezo.

A quitação encerrou o transfer ban imposto pela Fifa. A sanção impedia a inscrição de novos atletas pelo clube.

Na última terça-feira (30), por quase uma hora, Odorico recebeu a equipe da Zero Hora na Arena para falar como pretende refazer a trajetória de títulos e alegrias ao torcedor. Assista à entrevista:





Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲