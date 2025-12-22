Grêmio promove cinco jovens para o time principal

Roger é a novidade na lista de promessas do Grêmio a ter chances no time principal. Renan Jardim / Divulgação Grêmio

O Grêmio incorporou mais dois jovens ao time principal. O meia-atacante Roger e o goleiro Gabriel Menegon, ambos da categoria sub-17, se juntam ao grupo de Luís Castro a partir de janeiro. Além da dupla, Luis Eduardo, Tiaguinho e Gabriel Mec já estavam no grupo profissional.

Roger se apresentará no CT Luiz Carvalho no dia 2 de janeiro, junto aos demais jogadores da equipe profissional. Gabriel Menegon, no entanto, deve ser utilizado na equipe que disputará a Copinha.

Mesmo com a virada improvável do Atlético-MG na decisão do Brasileirão Sub-17, Roger foi um dos destaques das finais. Natural de Santa Maria, o meia-atacante tem contrato com o Tricolor até 31 de maio de 2027.

Ele marcou um dos gols da goleada por 4 a 1 na Arena, além de ter boa atuação. Entre partidas da Sub-17 e do Sub-20, o meia-atacante fez 32 jogos e marcou quatro gols.

Gabriel Menegon, 1m97cm, tem contrato com o Tricolor até 30 de setembro de 2028. O goleiro é tratado como uma das principais revelações da posição no futebol brasileiro. Ele seria titular na disputa do Mundial Sub-17, mas perdeu a competição após sofrer lesão na disputa das semifinais do Brasileirão contra o Palmeiras.



