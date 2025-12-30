Grêmio projeta reforço caseiro para a lateral direita em 2026

Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio deverá ter um retorno a partir do começo da temporada. O lateral-direito João Pedro está recuperado da trombose no ombro que o tirou dos últimos jogos do Brasileirão. O Tricolor projeta a utilização do atleta na arrancada do Gauchão. Com isso, a direção esfria a busca por um jogador da posição neste momento.

Em setembro, o clube informou que o jogador sentiu dores no ombro direito, e após exames de imagem, foi diagnosticada uma trombose da veia subclávia. Um cateterismo foi realizado para retirada do trombo e uma medicação anticoagulante específica foi utilizada para a melhor recuperação.

Para não arriscar qualquer novo imprevisto, o Grêmio optou por não colocar João Pedro na reta final do Brasileirão, ficando apenas com Marcos Rocha, João Lucas e Gustavo Martins, improvisado, para o setor. O ala focou em atividades leves para manter a forma e aprimorar a parte física, já visando à temporada 2026. Ele só não realizou atividades com bola antes das férias.

João Pedro está liberado para atuar normalmente sem qualquer limitação. Ele estará presente na reapresentação marcada para a próxima sexta-feira (2), no CT Luiz Carvalho.

Já João Lucas está liberado para empréstimo ao Remo e não deve estar com o elenco. Com isso, o treinador português pretende analisar as peças antes de determinar a busca por um eventual reforço para a posição.

O departamento de futebol foca em contratar um volante, um goleiro e pontas. Outras peças podem ser analisadas conforme o andamento dos primeiros treinos e partidas.