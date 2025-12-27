Grêmio prepara saídas para 2026

Jemerson não deverá permanecer no elenco para 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio trabalha com chegadas e saídas visando a temporada de 2026. A ideia da direção é promover uma redução no elenco que esteve à disposição ao longo de 2025. Com isso, alguns jogadores não devem ser aproveitados e podem virar moeda de troca no mercado de transferências.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, nomes como Jemerson, João Lucas, Lucas Esteves e Camilo estão entre os atletas que podem ser negociados na próxima temporada. Já os titulares Volpi e Edenilson também podem deixar o clube, desde que cheguem propostas consideradas satisfatórias. O mesmo se aplica ao meia Cristaldo.

O Grêmio pretende utilizar os jogadores que não estão nos planos como ativos de mercado. Todos possuem contrato vigente pelo menos até dezembro de 2026. Os laterais João Lucas e Lucas Esteves, por exemplo, têm vínculo até dezembro de 2028 e 2027, respectivamente.

O zagueiro Jemerson, que atuou em apenas 26 partidas na temporada, tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. Com salário considerado elevado, sua saída pode abrir espaço para a chegada de mais um defensor ao elenco.

Camilo é outro nome que não agradou. O volante não conseguiu se firmar na equipe e passou a maior parte do ano no banco de reservas. Recentemente, a Chapecoense buscou informações sobre o jogador, mas o salário é considerado alto para os padrões do clube catarinense.

Cristian Oliveira está sendo emprestado ao Bahia. Alex Santana e o lateral Enzo já foram liberados. Alysson, vendido ao Aston Villa-ING, também não fará parte do elenco tricolor na próxima temporada.

Jogadores que estão emprestados a outros clubes não retornam. São os casos de Adriel, negociado com o AVS, de Portugal; Ronald, que desperta interesse do Juventude; Arezo, que seguirá no Peñarol, do Uruguai; e Carballo, que teve seu vínculo estendido para permanecer na MLS.

A ideia é promover uma redução considerável no grupo de jogadores para 2026. Ao final da temporada atual, o elenco era composto por 37 atletas. As saídas também abrem espaço para uma das promessas do técnico Luís Castro: a maior utilização da base gremista.