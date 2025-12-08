Grêmio prepara mudanças no futebol e pode buscar reforço no Palmeiras

Gestão Odorico toma posse nesta segunda-feira André Ávila / Agencia RBS

Os primeiros dias da gestão de Odorico Roman serão de mudanças no Grêmio. O Tricolor deve mudar todo o departamento de futebol e o organograma da pasta. Um dos profissionais sondados para assumir é Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras.

Quase todos os nomes do futebol serão alterados. Saem os políticos Alexandre Rossato e Guto Peixoto e o executivo Luís Vagner Vivian. Entram, respectivamente, Antonio Dutra Junior e Rafael Lima, e Paulo Pelaipe.

O organograma também terá o acréscimo de Sérgio Helt, gerente de futebol. Ele foi uma indicação de Pelaipe pela parceria de ambos no Flamengo, São Caetano e Botafogo-SP.

O único remanescente na pasta será Luiz Felipe Scolari como coordenador técnico. Ele já participa do planejamento com os novos dirigentes.

Nova estrutura

Mas novos profissionais são buscados. Uma das principais figuras é um head scout para chefiar análises de atletas, visando aperfeiçoar as contratações. Alguns métodos diários devem ser modificados. Esta vaga, atualmente, é ocupada por Fernando Lázaro com a nomenclatura de Coordenador de Análise e Desenvolvimento.

Além disso, o Tricolor buscará aprimorar o Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DSCP). O coordenador científico do Palmeiras, referência no tema no país, Daniel Gonçalves tem conversas para se juntar ao projeto. Não há nada encaminhado para a chegada do profissional, que está em São Paulo desde 2020, mas acumula passagem pelo Vasco.