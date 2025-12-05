Grêmio pode arrecadar R$ 100 milhões ainda neste mês, garante Alberto Guerra

Alberto Guerra falou com a equipe de Zero Hora na Arena nesta sexta-feira (5). André Ávila / Agencia RBS

A gestão Odorico Roman no Grêmio iniciará, oficialmente, nesta segunda-feira (8) à noite – vai até dezembro de 2028. Mesmo que a situação financeira do clube seja problemática, a expectativa do presidente que está de saída, Alberto Guerra, é deixar seu sucessor em melhor condição do que recebeu o clube.

Em entrevista exclusiva a Zero Hora na tarde desta sexta-feira (5), Guerra revelou que deixará negócios para a próxima gestão capazes de injetar cerca de R$ 100 milhões.

— Se abrir no dia 8, talvez o Odorico encontre o cofre vazio. Mas acho importante entregar a gestão o mais rápido possível. Eles têm que se adaptar, entrar no clube e assumir o futebol. Não assinei mais nada nas últimas semanas por isso. O que vamos deixar é a possibilidade, ainda em dezembro, de colocar, no mínimo, R$ 100 milhões no cofre. Diversos negócios. E não é venda de jogadores. Se falar nisso, pode aumentar — projetou o presidente.

As opções de novas receitas passam por situações já formalizadas. Uma delas é o patrocinador máster. Uma casa de apostas fez proposta. Outra frente de negócio envolve uma empresa que gerencia a venda de ingressos. A Libra, que recebeu oferta de um investidor nas últimas semanas, também sinalizou aos seus clubes parceiros da oportunidade financeira.

— O Grêmio está melhor do que quando eu peguei há três anos. Tem fundos, propostas no papel. Não são sondagens, são coisas concretas que podem colocar nos cofres R$ 100 milhões ainda em dezembro — comentou Guerra.

A nova gestão do clube assumirá nesta segunda-feira, às 20h, em cerimônia na Arena.