Grêmio perde para o Fluminense e se complica na luta por G-8 no Brasileirão

Grêmio perdeu para o Fluminense na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

A despedida de 2025 do Grêmio na Arena resumiu a temporada do clube. A derrota por 2 a 1 para o Fluminense na noite de terça-feira (2), além de complicar as chances de Libertadores, também frustrou o torcedor pelo enredo da partida.

O time oscilou de rendimento ao longo do jogo. Depois de começar com dificuldades, melhorar de rendimento e dar esperanças de reação, o time falhou. Soteldo marcou duas vezes para os cariocas. André Henrique ainda descontou, mas não foi o suficiente. O resultado na 37ª rodada do Brasileirão encaminha a vaga na Copa Sul-Americana como objetivo a alcançar na última partida do ano.

A conclusão de 2025 será contra o Sport, na Ilha do Retiro, o último jogo da gestão de Alberto Guerra. Após a partida em Recife, Odorico Roman assumirá a responsabilidade de guiar o clube e preparar a próxima temporada. Com a esperança do torcedor de que os problemas que afundaram a equipe neste ano não se repitam mais.

Como foi o jogo

Quase na despedida de 2025, Mano conseguiu colocar em prática uma ideia de escalação que era considerada a ideal. Willian foi o meia central, com Alysson e Pavon como pontas. Edenilson ficou no banco. Na defesa, Wagner Leonardo ganhou a disputa com Kannemann e formou dupla com Gustavo Martins. Com efeito suspensivo concedido pelo STJD, Marlon entrou em campo também. No lugar de Carlos Vinícius, suspenso, André Henrique foi titular.

A nova formação fez o Grêmio buscar o lado direito ofensivo para atacar. Principalmente nas triangulações entre Marcos Rocha, Willian e Alysson. O problema do primeiro tempo foi a falta de atenção na defesa.

Logo aos quatro minutos, Marcos Rocha foi desarmado por Soteldo na tentativa de saída de bola. O ex-Grêmio tocou para Everaldo, que ajeitou para Lucho Acosta. Gustavo Martins se atirou em um carrinho e interceptou a finalização.

Se não conseguiu como assistente, o venezuelano surgiu minutos depois na área do Grêmio para finalizar. Lucho acosta serviu Samuel Xavier. Volpi errou a saída para interceptar o cruzamento e Soteldo chutou a bola para o gol aos 19 minutos. O assistente marcou impedimento, mas o lance foi validado após revisão no VAR.

Em desvantagem, o Tricolor passou a buscar o gol de empate. O problema, assim como em boa parte de 2025, foi a falta de precisão nas finalizações.

Um contra-ataque perigoso parou em Fabio. Pavon foi acionado por Marlon no lado esquerdo. A bola chutada pelo atacante quicou na pequena área e quase saiu do alcance do goleiro do Fluminense, que teve reflexo para reagir a tempo e evitar o gol aos 27 minutos.

Outra boa oportunidade foi construída aos 31. Willian acionou Alysson na área. André Henrique não alcançou o cruzamento, mas a bola chegou para Pavon. O argentino não cabeceou e nem tentou chutar e Samuel Xavier afastou o perigo da área do Flu.

Nos acréscimos, o Fluminense perdeu outra chance. Soteldo tocou de calcanhar para Renê. O cruzamento encontrou Everaldo, outro ex-Grêmio, mas o chute acertou o palco montado atrás do gol de Volpi.

O torcedor gremista chegou a comemorar o gol do empate, mas o lance foi invalidado. Pavon lançou a bola na área. André Henrique ganhou de Freytes e cabeceou para o gol. Após revisão no VAR, o lance foi anulado por impedimento.

Segundo tempo

Mesmo sem trocas, o Grêmio voltou a campo do intervalo em ritmo melhor. André Henrique quase marcou um golaço após Alysson recuperar a posse na saída do Fluminense antes do primeiro minuto. O centroavante recebeu, deu uma caneta em Freytes e chutou com força. Mas a finalização passou ao lado do gol de Fabio.

Só que o castigo pelo desperdício veio na sequência. Aos seis minutos, um golaço do Fluminense. Serna cruzou, Everaldo ajeitou de calcanhar e Acosta deu de primeira para Soteldo chutar e ampliar.

André Henrique, no entanto, recolocou o Grêmio no jogo. O centroavante acertou um cabeceio cheio de estilo em cobrança de escanteio de Willian a descontou aos oito minutos: 2 a 1.

Mano mexeu na estrutura do ataque para buscar o empate. Sacou Alysson e colocou Cristaldo no jogo. O argentino passou a atuar aberto pelo lado esquerdo, com Pavon de volta para a ponta direita.

Wagner Leonardo, após outra saida ruim de Volpi, evitou o gol de Serna. Mano fez seus últimos movimentos para mexer nas peças em campo. Dodi, Willian, André Henrique e Pavon saíram. Cuéllar, Aravena, Jardiel e Edenilson entraram.

As trocas quase resultaram no gol. Em lance de Edenilson, Jardiel recebeu na área. O centroavante soltou um chute com toda a força que conseguiu reunir na perna direita e acertou o travessão.

A pressão imposta pelo Grêmio foi bem administrada pelo Fluminense. Os cariocas se atiravam no chão em todas as oportunidades possíveis. Ou retinham a posse de bola com toques rápidos entre seus jogadores.

No desespero, aos 48 minutos, Gustavo Martins se lançou ao ataque. O zagueiro apareceu como se fosse um centroavante na área do Fluminense e cabeceou cruzamento de Edenilson. Fabio fez a defesa e garantiu a vitória do tricolor carioca.

Confira na íntegra a coletiva de Mano Menezes:

BRASILEIRÃO — 37ª RODADA — 2/12/2025

GRÊMIO (1)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar, 22'/2ºT), Arthur, Alysson (Cristaldo, 10'/2ºT), Willian (Aravena, 22'/2ºT) e Pavon (Edenilson, 29'/2ºT); André Henrique (Jardiel, 29'/2ºT)

Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE (2)

Fábio; Samuel Xavier (Thiago Santos, 46'/2ºT), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules, 30'/2ºT); Soteldo (Keno, 23'/2ºT), Acosta (Paulo Henrique Ganso, 23'/2ºT) e Serna (Lima, 30'/2ºT); Everaldo

Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS: Soteldo (F) aos 19 minutos do 1º tempo; Soteldo (F), aos 6min, André Henrique (G) aos 8min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Dodi, Arthur, Gustavo Martins (G); Lima (F);

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (quarteto de SP);

PÚBLICO: 23.689 (23.487 pagantes);

RENDA: R$ 1.339.907,00;

LOCAL: Arena do Grêmio.