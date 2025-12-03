Grêmio

Grêmio perde para o Fluminense e se complica na luta por G-8 no Brasileirão

Tricolor ficou estacionado nos 46 pontos e não depende mais de si para buscar uma possível vaga na Libertadores

Marco Souza

