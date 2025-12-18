Grêmio pede jovem zagueiro do Peñarol para abater valor da venda de Arezo 

Herrera (dir.) é tratado como uma das promessas do Peñarol. Luis ROBAYO / AFP

O Peñarol-URU negocia com o Grêmio a permanência do atacante Matías Arezo. O clube uruguaio estuda a melhor forma de quitar os 3,5 milhões de dólares pedidos pelo Tricolor para uma contratação definitiva do jogador. A utilização de ativos do próprio clube para abater a dívida não está descartada, mas as negociações tendem a ser difíceis.

Ao observar o elenco do Peñarol, o Grêmio solicitou aos uruguaios a inclusão do zagueiro Nahuel Herrera, de 21 anos, que atua pelo lado direito da zaga, para abater parte do valor. No entanto, o jovem defensor é tratado como uma das promessas da equipe charrúa. Ele foi titular em boa parte da temporada e possui um alto valor de mercado, estimado em 7 milhões de dólares (R$ 38,6 milhões).

A diretoria do Peñarol deseja a permanência de Arezo e trabalha para isso, mas dificilmente aceitará incluir Nahuel Herrera no negócio pretendido pelo Grêmio. A tendência, portanto, é de que a negociação não avance dentro desse cenário. Outros jogadores podem ser oferecidos.

Segundo informações obtidas pela reportagem de GZH, por último, o Grêmio fez um pedido de empréstimo gratuito do zagueiro Nahuel Herrera por uma temporada. Em contrapartida, o clube uruguaio renovaria o empréstimo de Arezo por 400 mil dólares, ficando livre, portanto, da necessidade de realizar a compra estipulada em contrato.