Grêmio oferece contrato de quatro anos para goleiro

Grando e Grêmio discutem renovação contratual. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio e o estafe do goleiro Gabriel Grando seguem debatendo uma ampliação contratual. As conversas vêm ocorrendo nos últimos dias, mas ainda sem um desfecho positivo. A proposta do Tricolor é de uma renovação por mais quatro temporadas.

Aos 25 anos, Grando tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2026. Caso aceite a renovação proposta pelo clube, o contrato seria estendido até dezembro de 2030. Se não houver acordo, o jogador poderá assinar um pré-contrato a partir da metade do próximo ano.

A principal dificuldade para o aceite de Grando está em sua vontade de jogar e ser titular da meta gremista. O entrave, porém, é que a lista de reforços dos dirigentes inclui justamente a contratação de um goleiro de alto nível.

Tiago Volpi, titular na atual temporada, pode deixar o clube em caso de propostas do exterior ou com a chegada de um novo goleiro. A tendência, com isso, é de que Gabriel Grando siga como reserva na equipe que será comandada por Luís Castro, cenário que estaria motivando uma possível saída do jovem formado nas categorias de base do Grêmio.

Mesmo em caso de acordo entre as partes, também não é possível garantir a permanência de Grando para 2026. O goleiro ainda pode ser envolvido em alguma negociação por empréstimo, com o objetivo de obter maior minutagem na próxima temporada.

Para a reapresentação no dia 2 de janeiro, a expectativa é de que Volpi e Grando estejam presentes. Além do titular e do reserva da última temporada, Luís Castro terá à disposição Jorge, contratado junto ao Pelotas, Thiago Beltrame e Gabriel Menegon, goleiro do time sub-17 que passará a integrar o elenco principal.