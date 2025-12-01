Grêmio obtém efeito suspensivo, que libera Marlon e Kannemann para jogo contra o Fluminense

Marlon havia protestado contra a arbitragem. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio obteve na tarde desta segunda (1º), no STJD, um efeito suspensivo e garantiu a liberação do zagueiro Kannemann e do lateral Marlon para a partida desta terça (2), contra o Fluminense. Ambos serão titulares no time de Mano Menezes.

A dupla estava suspensa pelo tribunal por conta de declarações dadas contra a arbitragem após o jogo contra o Bragantino, no dia 4 de outubro.

Marlon havia sido suspenso por dois jogos, enquanto Kannemann havia pego uma partida. Porém, com o efeito suspensivo, ambos estão liberados do cumprimento da pena até o julgamento do recurso, ainda sem data marcada.

O diretor de futebol Guto Peixoto, que havia sido suspenso por 15 dias pelo mesmo motivo, também foi beneficiado e está liberado.

Com isso, o Grêmio está praticamente escalado para o jogo. Amuzu e Carlos Vinícius, suspensos, devem dar lugar a William e André Henrique.

O provável time tricolor tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Alysson, Edenilson e Willian; André Henrique.

Grêmio e Fluminense enfrentam-se nesta terça (2), às 21h30min, na Arena.