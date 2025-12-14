Grêmio negocia retorno de campeão da Libertadores 

Bruno Cortez fez 228 jogos pelo Grêmio. LUCAS UEBEL / Grêmio

O Grêmio está próximo de anunciar a volta outro velho conhecido do torcedor: Bruno Cortez. O ex-lateral-esquerdo, campeão da Libertadores em 2017, tem conversas encaminhadas para trabalhar como técnico na base gremista. A oficialização deve acontecer nos próximos dias.

Cortez tem 38 anos e passou pelo Grêmio como ala entre 2017 e 2021. No clube, criou identificação com a instituição, com vínculo afetivo e conquistas. Depois, passou por Avaí, Mirassol e Sampaio Corrêa, onde encerrou a carreira em 2024.

Cortez fez curso na CBF para ober a licença necessária para virar treinador. Em dezembro do ano passado, ele foi anunciado pelo Ceará para trabalhar na categoria sub-15 e conquistou o título estadual, além do Brasileirinho, em Minas Gerais, competição tradicional de base no país.